Wat is er precies gebeurd?

Er is veel te doen rondom de positieve dopingtest van Valieva. Op dit moment buigt het CAS zich over de vraag of ze nog uit mag komen op deze Olympische Spelen. Valieva is in Peking een ware sensatie gebleken, die met een buitengewoon optreden het goud voor Rusland in de landenwedstrijd veiligstelde.

Nu hangt er echter een donkere wolk boven de Russische. Dit is de tijdlijn van wat we tot nu toe weten:

25 december: Valieva wordt getest tijdens de Russische kampioenschappen kunstschaatsen in Sint-Petersburg. Het monster, afgenomen door het Russiche dopingagentschap RUSADA, wordt een van de meestbesproken dingen van deze Olympische Spelen.



6 februari: Valieva rijdt een fantastische kür tijdens de landenwedstrijd. Ze ontvangt de maximale score en zet daarmee een grote stap in de richting van de olympische titel.



7 februari: Op dag 2 van het toernooi schaatst Velieva opnieuw de sterren van de hemel. Ze wordt de eerste vrouw ooit die met succes een viervoudige sprong uitvoert op de Olympische Spelen en wordt olympisch kampioen met Rusland.



8 februari: Achter de schermen wordt de uitslag van de dopingtest bekend bij een, door het mondiale antidoping agentschap (WADA) geaccrediteerd, laboratorium in Stockholm. De uitslag heeft zeven weken op zich laten wachten. De medailleceremonie, waar Rusland, de VS en Japan de medailles om hun nek zouden krijgen, wordt afgeblazen.



9 februari: Het IOC bevestigt dat een juridische situatie de oorzaak is van het afgelasten van de ceremonie. In de wandelgangen wordt gefluisterd dat het zou gaan om Kamila Valieva. Ondertussen gaat Valieva in beroep tegen de schorsing die haar is opgelegd door het RUSADA en met succes. De schorsing wordt opgeheven.



10 februari: Russische media melden dat Valieva positief heeft getest op het verboden middel trimetazidine. De onzekerheid rondom Valieva is groot, maar ze blijft trainen.



11 februari: Internatinoal Test Agency (ITA) bevestigt dat Valieva positief heeft getest. Valieva bereidt zich ondertussen nog altijd voor op de individuele wedstrijd, maar komt tijdens de training drie keer ten val. Ze weigert met de media te praten en haast zich langs de verzamelde pers met haar hoofd bedekt. Het Russisch olymisch comité benadrukt dat Valieva alle recht heeft om te trainen en mee te doen aan wedstrijden.



12 februari: Mark Adams, woordvoerder van het IOC, geeft aan dat het zo goed als zeker is dat er een uitspraak komt voordat de volgende wedstrijd van Valieva begint. ''Ik ben er zeker van dat er een besluit komt of de schorsing wordt opgeheven of niet. Daar ben ik zeker van. Beter gezegd, ik ben daar zo zeker van als mogelijk. Je kan het nooit helemaal zeker weten natuurlijk.''

Wat is trimetazidine?

Trimetazidine wordt normaal gesproken gebruikt om pijn te verlichten, die veroorzaakt wordt door een verminderde bloedstroom naar het hart. Het zorgt voor een toename van de bloedstroom naar het hart en vermindert schommelingen in de bloeddruk. Sinds 2014 staat het middel op de lijst van verboden middelen van het WADA, omdat het medicijn voor meer uithoudingsvermogen zou zorgen.

Het is niet de eerste keer dat het middel opduikt in de wintersport. In 2018 wordt de Russische bobsleester Nadezhda Sergeeva uit de Olympische Spelen van Pyeongchang gehaald, nadat ze positief test op trimetazidine. Eerder werd ook de Chinese zwemkampioen Sun Yang geschorst vanwege het middel.

Wat gaat er nu gebeuren?

De bal ligt op dit moment bij het CAS. het ITA zal ze zaak namens het IOC leiden om te voorkomen dat Valieva deze Olympische Spelen nog in actie mag komen. Het ITA en het IOC zien graag dat het besluit van het RUSADA om de schorsing op te heffen overruled wordt door het hoogste hof van arbitrage dat de sportwereld kent.

Het wordt voor alle partijen een race tegen de klok. Op 15 februari staat het individuele vrouwentoernooi op het programma en op dit onderdeel is Valieva de absolute topfavoriet voor goud.

Het RUSADA blijft erbij dat de test niet van toepassing is op de periode van de Olympische Spelen en dat Valieva zowel voor als na de test van 25 december negatief heeft getest. Volgens Rusland zijn de resultaten van Valieva en het Russische team tijdens de Olympische Spelen daardoor geen onderdeel van verder onderzoek. Rusland benadrukt dat Valieva gewoon mag trainen en deelnemen aan wedstrijden, tenzij het CAS anders beslist.

Wat gaat er gebeuren met de begeleiding van Valieva?

Het IOC heeft speciale aandacht voor het team rondom atleten en richtte daarvoor de 'Athletes Entourage Commission' op. Hiermee wil het IOC de verantwoordelijkheid voor dergelijke zaken breder leggen dan slechts bij de atleet. In het geval van Valieva is dit extra belangrijk, omdat de Russische nog minderjarig is. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor de coaches en andere leden van het team rondom Valieva. Het IOC wil daarom nog geen uitspraak doen, voordat er volledige duidelijkheid is.

Kunnen de medailles van Rusland afgepakt worden?

Rusland heeft sinds 2019 een gespannen relatie met het WADA. Rusland werd verbannen van internationale sportevenementen vanwege een uitgebreid dopingprogramma vanuit de staat. het IOC staat echter toe dat Russiche atleten die volledig gespeend zijn van twijfel rondom doping uitkomen onder de olympische vlag.

Het IOC benadrukt dat de individuele aanpak het beleid blijft en dat men geen massajustitie bedrijft jegens groepen. Men kijkt dus naar de individuele gevallen in plaats van Rusland als geheel aan te pakken. Het IOC vindt de straf die Rusland momenteel ondergaat genoeg.

Niet iedereen deelt deze mening echter met het IOC. De Verenigde Staten kunnen, vanwege de 'Rodchenkov Act' zelf besluiten om tot vervolging over te gaan. Deze regeling stelt dat de Amerikaanse justitie alle atleten die de Verenigde Staten van een medaille hebben beroofd, kan vervolgen, ook als het buitenlandse atleten betreft. Men heeft het recht boetes tot $1 miljoen dollar op te leggen en zelfs een celstraf van maximaal tien jaar behoort tot de mogelijkheden.

Travis Tygart, de baas van het Amerikaanse dopingagentschap USADA was fel in zijn bewoordingen rondom de rel: ''Schone atleten verdienen beter en dit arme meisje verdient beter. Ze wordt uitgekotst vanwege de doping en ze wordt misbruikt door het Russische staatssysteem.''

Hoe krijgen de atleten hun medailles?

Ondertussen wordt druk gespeculeerd dat de atleten hun medailles wellicht per post zullen ontvangen na de Olympische Spelen. Het IOC wilde dit niet bevestigen en gaf aan de juridsiche zaak bij het CAS af te wachten.





