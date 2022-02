Beijing 2022

"Ik beschouw Zach niet als mijn ex, maar als mijn partner op het ijs. Hij is mijn vertrouweling”, zegt de dertigjarige Hubell tegen USA Today. “Veel mensen zeggen dat ze het geweldig vinden dat we nog steeds samen schaatsen nu we uit elkaar zijn. Maar voor ons dit nooit een probleem geweest. De relatie werkte niet, maar we waren nog niet klaar om afscheid te nemen."

Overstijgt emoties

"Wij blijven voor elkaar zorgen en van elkaar houden. Misschien is dat nu zelfs wel sterker geworden", voegt Donohue eraan toe. "Het romantische bestaat niet meer. Maar het is iets dat de alledaagse emoties en gevoelens overstijgt."



Hubell beaamt dit. "Zach heeft de afgelopen elf jaar mij ook van mijn slechtste kant gezien. Hij kijkt me nog steeds aan en zegt ‘Het is goed. Ik hou van je en tot morgen’. We hebben een band voor het leven."



Op maandag 14 februari gaan Hubell en Donohue de strijd aan om de medailles tijdens de vrije kür van het ijsdansen.

