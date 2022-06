De minimumleeftijd bij het kunstschaatsen wordt verhoogd van 15 naar 17 jaar. Dit geldt voor seniorentoernooien. Tijdens de Olympische spelen van 2026 in Italië moet deze regel al van toepassing zijn. "Dit is een heel belangrijke beslissing, een historische beslssing zelfs", aldus de voorzitter van de ISU Jan Dijkema. Het voorstel werd aangenomen met 100 stemmen voor en 16 stemmen tegen. Ook de Nederlandse schaatsbond KNSB stemde voor deze nieuwe regel.

Langverwacht

Ad

De stemming over deze nieuwe regel werd aangekondigd vlak na de Olympische Winterspelen van Beijing 2022. De 15-jarige Kamila Valieva was de topfavoriete voor het individuele goed bij de vrouwen, maar tijdens de Spelen kwam het nieuws naar buiten dat zij een positieve dopingstest had afgeleverd bij een toernooi in aanloop naar die Spelen. Het CAS besloot toen dat Valieva ondanks de positieve dopingstest alsnog mocht deelnemen aan de finale, omdat zij anders 'onherstelbare schade' zou kunnen oplopen bij het ontzeggen van deelname.

Kunstrijden WK kunstrijden | Spanjaarden hebben lachers op de hand met 80's act 28/03/2022 OM 10:42

De strenge coach

Uiteindelijk bestond er geen juiste beslissing. Valieva was de topfavoriete voor het goud, maar gebukt onder de enorm hoge druk en het toeziend oog van de gehele wereld maakte 'miss perfect' meerdere fouten in haar finalekür. Ze kwam huilend van het ijs af, maar in plaats van een arm om haar schouder van haar coach, kreeg ze de strenge vraag waarom ze niet door bleef schaatsen na haar vroege fouten. Dit zorgde voor nog meer ophef rondom deze jonge Russin en haar entourage.

Beijing 2022 | Valieva hoeft niet op medelijden te rekenen van haar coach

Stapsgewijs

De minimumleeftijd wordt stapsgewijs verhoogd. In 2023 wordt de minimumleeftijd verhoogd naar 16 jaar en één jaar later naar 17 jaar.

Kunstrijden WK Kunstschaatsen | Spanjaarden hebben lachers op de hand met 80's act 28/03/2022 OM 10:41