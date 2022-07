De ogen van de wereldpers waren bij de Spelen van Peking 2022 op Hanyu gericht. De Japanner had aangekondigd een vierdubbele axel uit te voeren, een nog nooit eerder uitgevoerde sprong. Hij landde deze sprong niet en eindigde op de Spelen als vierde.

Yuzuru Hanyu landt de viervoudige axel niet

Ad

Blessure

Kunstrijden Kunstrijden | Minimumleeftijd kunstschaatsen naar 17 jaar, olympisch drama zorgt voor verandering 07/06/2022 OM 11:05

Op deze Spelen liep hij een enkelblessure op. Deze blessure hield hem ook van de wereldkampioenschappen die later dat jaar plaatsvonden. “Toen ik thuiskwam na de Spelen kon ik niet meer schaatsen vanwege de pijn in mijn enkel”, zegt hij in de persconferentie in Tokio. “Toen begon ik na te denken en voelde ik dat ik niet langer op het hoogste niveau hoef te acteren.”

Hanyu was de eerste man in 66 jaar die tweemaal achter elkaar goud won bij het mannen kunstrijden. Naast zijn twee gouden olympische medailles won hij ook twee gouden medailles op het wereldkampioenschap kunstrijden.

Shows

Hanyu hangt zijn kunstrijdschaatsen niet aan de wilgen. De Japanner gaat in commerciële shows schaatsen. De Japanner kwam vorige maand al in actie in de in Japan razendpopulaire show Fantasy on Ice. Hij heeft besloten dat hij daar nu mee verder gaat. Het is voor wedstrijdrijders niet toegestaan om mee te doen met commerciële shows. Kunstrijders moeten daarom een keuze tussen beide maken.

Kunstrijden WK kunstrijden | Spanjaarden hebben lachers op de hand met 80's act 28/03/2022 OM 10:42