Kunstrijden

Er waren recent al geluiden te horen dat het onderzoek was afgerond, waarna onduidelijk bleef of de resultaten ook openbaar gemaakt zouden worden. Het is nu helder dat dit niet gebeurt, wat uiteraard onduidelijkheid over de status van Valieva niet wegneemt.

Ondanks de positieve dopingtest mocht Valieva – na een spoedzitting van sporttribunaal CAS – in Peking toch starten op het individuele onderdeel. Omdat Valieva toen slechts vijftien jaar was, lag de zaak erg gevoelig en kreeg ze een ‘beschermde status’. Op een later moment zou worden bepaald of sprake was van een echte dopingovertreding.

Dit betekende automatisch dat ook later pas uitsluitsel zou volgen over de geldigheid van de gouden medaille. Dit zorgde voor een storm van kritiek, waarna tijdens de vrije kür van Valieva de druk te groot bleek en sprake was van valpartijen. Coach Eteri Tutberidze was steenhard, de tranen vloeiden rijkelijk.

Hartmedicijn

Valieva zelf gaf een vergissing met het hartmedicijn van haar opa op als reden voor haar positieve test, die in december 2021 werd afgenomen tijdens de Russische kampioenschappen in Sint Petersburg. Niemand had weet van die positieve test tot na de start van de Winterspelen en zelfs daags nadat Valieva met de Russische ploeg goud had gewonnen op het teamonderdeel.

Gezien de recente ontwikkelingen is sprake van helderheid noch uitsluitsel. RUSADA noemt zelfs nergens de naam van Valieva in een vrijgegeven verklaring, maar uit de tekst blijkt wel dat voorlopig geen nadere mededelingen worden gedaan. Wanneer wel openheid volgt, is nog maar zeer de vraag. Eén en ander heeft volgens RUSADA opnieuw te maken met de ‘beschermde status’.

Medailles nooit uitgereikt

RUSADA rept over hoorzittingen achter gesloten deuren, waarvan de datum geheim blijft en ook nadere details plus de uitspraak worden niet gedeeld. De uitslag van de olympische landenwedstrijd is nog altijd onder voorbehoud. De medaille-uitreiking heeft nooit plaatsgevonden.

Pikant genoeg eindigden de Verenigde Staten als tweede. USADA, de Amerikaanse tegenhanger van RUSADA, vindt het onbegrijpelijk dat geen openheid wordt gegeven. “Als Valieva wordt vrijgesproken, is er ook niets te verbergen”, zo klinkt het uit de mond van directeur Travis Tygart.

Als gevolg van alle ophef tijdens de Olympische Spelen is door de ISU al besloten om de minimale leeftijd voor deelname aan seniorencompetities te verhogen van vijftien naar zeventien jaar.

