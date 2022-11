Een knappe achttiende plaats op haar eerste Olympische Spelen ooit. Lindsay van Zundert kon met een heel tevreden gevoel terugkijken op haar olympische debuut in Peking, maar of ze een kans krijgt om zich de volgende Spelen te verbeteren, is nog maar de vraag.

Het beoefenen van de sport kost namelijk erg veel geld en de inkomsten zijn niet overweldigend. "Ik hoop dat ik de Spelen in Milaan van 2026 haal, maar ik weet niet of ik het nog vol kan houden zonder sponsors", vertelt ze ongerust aan de NOS

Ad

Beijing 2022 | Bekijk de volledige vrije kür van Lindsay van Zundert

Kunstrijden Kunstschaatsen | WADA schakelt CAS in om dopingzaak Valieva op gang te trekken 08/11/2022 OM 16:04

Geldcrisis

Hoewel ze de periode na de Olympische Spelen werd uitgenodigd voor prestigieuze toernooien in onder andere Canada en Frankrijk, vertaalt de internationale waardering zich in Nederland nog niet naar grote financiële steun.

"Het is bijna niet meer op te brengen, dus ik zit eigenlijk wel gewoon in een geldcrisis. We zitten op het moment echt tegen het randje aan."

Reizen, coaches, kleding en ijs

De kosten waar Van Zundert mee te maken krijgt, zitten hem vooral in het reizen, maar ook coaches, kleding en het huren van de ijsbaan kosten de jonge Nederlandse veel geld.

"Het ijs waarop ik train in Breda is heel duur, dus daar moet ik nu gewoon op bezuinigen. Dat betekent minder trainen, terwijl ik dat juist nodig heb om mezelf te verbeteren. Ik krijg wel een bijdrage van NOC*NSF, maar omdat ik nog geen toptwaalf heb gereden, heb ik geen A-status. Daardoor is dat bedrag niet zo hoog."

Steun van de Nederlandse schaatsbond is er wel, maar lang niet genoeg vindt Van Zundert. "Ze hebben een sportcentrum in Heerenveen, maar ik vind het niet fijn om daarheen te verhuizen. Hier heb ik alles wat ik nodig heb en hier is ook mijn familie. Ik wil er misschien wel één keer per week of om de twee weken een paar dagen trainen."

Beijing 2022 | Van Zundert trots op olympisch avontuur

Hopen op sponsoren

Van Zundert kan wel rekenen op de hulp van Stichting Kunstrijden Nederland. "Die betekenen heel veel voor mij, ze doen heel veel, maar uiteindelijk raakt ook hun geld een keer op."

Met de droom van de Spelen in Milaan hoopt de zeventienjarige Van Zundert dan ook dat mensen van buitenaf haar willen helpen. "Mijn moeder kan het niet alleen betalen, daarom hoop ik dat mensen of bedrijven mij willen sponsoren en mij willen helpen."

Waar kijk je?

Volg het kunstschaatsen live bij Eurosport of stream reclamevrij via discovery+.

Kunstrijden GP de France | Bekijk de winnende vrije kür van Loena Hendrickx 05/11/2022 OM 14:06