Valieva was pas vijftien jaar oud toen ze op de Olympische Spelen van Beijing als vlaggenschip van het Russische team in actie kwam. Bij de landenwedstrijd werd goud veroverd, maar een dag later kwam naar buiten dat Valieva positief had getest op het verboden midden trimetazidine tijdens de Russische kampioenschappen in Sint-Petersburg in 2021.

Vanwege de jonge leeftijd kreeg Valieva een beschermde status en werd er tijdens de Olympische Spelen nog niet opgetreden. Zodoende mocht Valieva nog wel in actie komen op het individuele onderdeel, onder groot protest de rest van de kunstschaatswereld. Vanwege de grote ophef die ontstaan was, ging het echter helemaal mis bij Valieva . Ze ging meerdere keren onderuit en verliet in tranen de ijsbaan, waarna ze ijskoud ontvangen werd door haar coach Eteri Tutberidze

Ad

Nader onderzoek zou na de Olympische Spelen moeten uitwijzen wat er precies gebeurd is. Valieva zei zelf dat er een vergissing was gemaakt met een hartmedicijn van haar opa. De medailles werden nog niet uitgereikt in Beijing. Dit zou moeten wachten tot het onderzoek afgerond was en de geldigheid van de medailles zeker was.

Kunstrijden GP de France | Bekijk de winnende vrije kür van Loena Hendrickx 05/11/2022 OM 14:06

Beijing 2022 | Valieva hoeft niet op medelijden te rekenen van haar coach

Rusland werkt niet mee

Eind vorige maand werd echter duidelijk dat het Russische antidopingagentschap RUSADA niet van plan was om details prijs te geven over de dopingtest van Valieva. Hierdoor verkeert de zaak momenteel in een impasse.

De reden die de Russen opgeven is dat Valieva nog altijd minderjarig is en daardoor een beschermde status geniet. Het geduld van het WADA is echter op en dus probeert men nu via het CAS de zaak in een stroomversnelling te brengen.

De president van het WADA Witold Bank gaf op Twitter nadere toelichting: "Ondanks dat we het RUSADA formeel op de hoogte hebben gebracht van de eis om de zaak Valieva zo snel mogelijk op te lossen, is er geen vooruitgang geboekt. Daarom kan ik bevestigen dat het WADA de zaak nu officieel direct aan het CAS heeft overgedragen."

Vorige maand werd het RUSADA al gewaarschuwd door het WADA dat langere vertraging niet getolereerd zou worden en ook tijdens de Olympische Spelen zelf was er sprake van onenigheid tussen de twee partijen. Het WADA was het niet eens met het besluit om Valieva toch te laten schaatsen en noemde doping bij kinderen kwaadaardig en onvergefelijk.

Kunstrijden GP de France | Bekijk de winnende vrije kür van Loena Hendrickx 05/11/2022 OM 14:03