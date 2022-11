De dopingzaak rondom Valieva houdt de kunstschaatswereld als sinds de Olympische Spelen van Beijing in zijn greep. Valieva was destijds pas vijftien jaar oud. Een dag nadat ze met het Russische team goud had gepakt in de landenwedstrijd kwam naar buiten dat ze betrapt was op het verboden middel Trimetazidine.

Omdat Valieva als minderjarige een beschermde status genoot, mocht ze toch uitkomen op het individuele onderdeel, zodat na de Spelen het onderzoek uitgevoerd kon worden. Het RUSADA maakte vorige maand echter kenbaar dat het niet van plan was details te openbaren en het geduld van het WADA was op. De organisatie stapte naar het hoogste sporttribunaal CAS om schot in de zaak te krijgen.

Een week later is dus ook bekend geworden wat de eis van het WADA is. Het CAS bevestigde dat het een verzoek van het WADA heeft binnengekregen om de zaak te behandelen en geeft aan dat men op zoek is naar een schorsing van vier jaar. Bovendien zouden alle resultaten van Valieva vanaf december 2021 geschrapt moeten worden, omdat dit de periode van de positieve test was. Hiermee zou dus ook de gouden medaille op de olympische landenwedstrijd vervallen.

Als de schorsing wordt toegekend, zou dat betekenen dat Valieva pas in 2030 weer op de Olympische Spelen zou kunnen verschijnen. De Russische is op dat moment pas 24 jaar oud, maar bij het kunstschaatsen ligt de piek zeer vroeg. Het is dus nog maar zeer de vroeg of Valieva na al die jaren schorsing nog op topniveau kan terugkeren.

