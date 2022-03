De beste 24 van de korte kür plaatsen zich voor de vrije kür en met deze score moet dat geen probleem zijn. Commentator Ivo van Haaren zei het in de uitzending al: "Ik kan me niet voorstellen dat dit niet genoeg is voor een plek bij de beste 24."

Niet veel later bleek hij gelijk te krijgen. Van Zundert hield lang stand op de tweede plek en was ruim voor alle schaatssters gereden hadden zeker van een kans om in de vrije kür het beste van zichzelf te laten zien. Op dit moment staat van Zundert derde.

