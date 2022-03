Enkele van de grootste namen ontbreken tijdens het WK kunstrijden omdat Russische en Belarussische sporters door de ISU zijn uitgesloten van deelname. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de door Rusland ontketende oorlog binnen de landsgrenzen van Oekraïne.

Dit betekent dat olympisch kampioen Anna Shcherbakova ontbreekt, evenals Kamila Valieva die wellicht sowieso niet had mogen meedoen en Alexandra Trusova is evenmin van de partij op het Franse ijs. Het WK kunstrijden staat op het programma tussen 21 en 27 maart.

Ad

Beijing 2022 | Valieva hoeft niet op medelijden te rekenen van haar coach

Kunstrijden Kunstschaatsen | Rusland en Belarus niet welkom op WK 01/03/2022 OM 09:37

Russisch gemis

Het verbannen van de Russische deelnemers betekent dat er een grote hap uit het lijstje met favorieten wordt genomen. Olympisch kampioen Shcherbakova kan haar wereldtitel veroverd in 2021 nu niet verdedigen en ook ‘Quad Queen’ Trusova ontbreekt, terwijl ze op de Winterspelen nog zilver won.

Trusova is de kunstrijdster die na de heetgebakerde Winterspelen dreigde om nooit meer een stap op het ijs te zetten. Enkele dagen later schaatste ze het welbekende gala verkleed als Wonder Woman. Ook Valieva ontbreekt vanwege de streep door Russische vertegenwoordigers, maar rond haar speelt nog veel meer.

De vijftienjarige is nog altijd hoofdrolspeelster in een onderzoek naar een positieve dopingtest, waarvan de uitkomst pas tijdens de Winterspelen bekend werd. Dit zorgde voor grote ophef en allerlei heisa. Ze kreeg toestemming om het olympisch toernooi af te maken, maar of ze had mogen optreden bij het WK? Dat lijkt onwaarschijnlijk. Er is nog geen update over de door Valieva gewonnen, maar inmiddels betwiste gouden medaille en haar status als ' olympisch kampioene '.

Of ze inmiddels kan rekenen op wat medelijden van haar coach Eteri Tutberidze is onbekend. Eurosport-commentatrice Haya Leenards pleit voor een cultuuromslag in het kunstrijden.

Beijing 2022 | Bekijk hier de volledige kür van de gouden Anna Shcherbakova

Nog meer Russisch gemis

Het deelnemersveld bij de vrouwen is onthoofd, maar ook bij het paarrijden zijn de gevolgen voelbaar. Anastasia Mishina en Aleksandr Galliamov, die zilver wonnen in Peking, ontbreken in Frankrijk en verliezen daardoor sowieso hun status van regerend wereldkampioen. En ook de bronzen plak gaat naar een ander duo, want Aleksandra Boikova en Dmitrii Kozlovskii worden geweerd. Zij grepen tijdens Beijing 2022 naast een medaille.

Ook het ijsdansen mist zijn vorige winnaars: Victoria Sinitsina en Nikit Katsalapov moeten thuisblijven.

Beijing 2022 | Wat moet je weten over kwestie-Valieva? - De Slotronde legt alles uit

Nieuwe favorieten

We weten nu dus al zeker dat er heel wat nieuwe wereldkampioenen opstaan. Bij de vrouwen staat de deur open voor Kaori Sakamoto en Wakaba Higuchi om een gooi naar het goud te doen. Sakamoto verbaasde de Russen door het olympisch brons te kapen.

De Amerikaanse Karen Chen behoort tot de outsiders evenals You Young uit Zuid-Korea en de Belgische Loena Hendrickx, al kampt zij met een kwetsuur aan haar bovenbeen en kan ze wellicht niet vrijuit schaatsen. Hendrickx sloot Beijing 2022 af op een keurige achtste plek.

Beijing 2022 | Bekijk hier de galavoorstelling van Loena Hendrickx

Van Zundert en andere Nederlanders

Ook Lindsay van Zundert is van de partij in Montpellier. De inmiddels zeventienjarige Van Zundert deed het tijdens de Olympische Spelen hartstikke goed door zich via de verplichte korte kür te kwalificeren voor de vrije kür en de achttiende plaats op te eisen.

Gezien haar leeftijd zit Van Zundert nog lang niet aan haar top en bezit ze de potentie om per toernooi beter te worden. Tijdens het vorige WK eindigde Van Zundert als debutante als zestiende. Wie weet wat er nu mogelijk is!

Daria Danilova en Michel Tsiba maken eveneens deel uit van de Nederlandse afvaardiging. Danilova en Tsiba komen in actie bij het paarrijden. Vorig jaar eindigde het paar als 22ste in de korte kür, wat niet genoeg was voor een optreden in de vrije kür.

Beijing 2022 | Bekijk de volledige vrije kür van Lindsay van Zundert

Waar kijk je?

Het WK kunstrijden wordt live uitgezonden door Eurosport en als je echt geen seconde wilt missen van welke kür dan ook, stream het kunstschaatsen dan live via discovery+

Beijing 2022 Beijing 2022 | Ivo van Haaren blikt terug op olympische langlaufen en kunstrijden 20/02/2022 OM 13:47