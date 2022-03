Van Zundert scoorde tijdens haar vrije kür 112,90 punten, waarmee haar totale puntenaantal dit WK uitkwam op 171,39. Direct na haar optreden stond de Nederlandse eventjes op de eerste plaats, maar dat was natuurlijk onhaalbare kaart.

Het werd uiteindelijk de zeventiende plaats voor Van Zundert, die volop toekomstperspectief heeft. In feite zijn dit pas haar eerste stapjes en dat al op zeventienjarige leeftijd. Wie weet kan Van Zundert zich optrekken aan de prestaties van Loena Hendrickx, die vriend en vijand in Montpellier verbaasde door het zilver op te eisen.

WK kunstschaatsen: De korte kür van Van Zundert

Hendrickx zilver

De Belgische is 22 jaar oud, dus wie weet wat er de komende vier jaar mogelijk is. Hierbij moet wel aangetekend worden dat de Russische kunstrijdsters waren uitgesloten van deelname, maar dan nog. Een podiumplek is voor Hendrickx terecht iets om trots op te zijn.

De wereldtitel ging naar de Japanse Kaori Sakamoto, die 236,09 punten kreeg van de jury en Hendrickx (217,70) ruim voor wist te blijven. Sakamoto was als één van de favorieten aan het toernooi begonnen en maakte haar nieuwe status waar.

De scores vertellen ook hoeveel progressie Van Zundert moet boeken om in de toekomst een gooi te doen naar een podiumplek.

