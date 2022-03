Op het WK kunstrijden ontbreken door de oorlog in Oekraïne de Russische schaatsers en ook het Chinese paar Wenjing Sui en Cong Han, tijdens Beijing 2022 nog goed voor goud op dit onderdeel, is niet van de partij. Het zorgt ervoor dat in Montpellier de gehele top vijf van het vorige wereldkampioenschap afwezig is.

DEELNAME EEN PRIVILEGE

Dat doet echter niks af aan de knappe prestatie van het Nederlandse duo Daria Danilova en Michel Tsiba. Na een prima elfde plek op de korte kür slaagde het paar er op donderdag in nog twee plaatsjes op te schuiven in het klassement.

De geboren Russin en de Groninger met een Russische vader en een Oekraïense moeder laat de huidige situatie in Oekraïne natuurlijk ook niet onberoerd, maar ze probeerden in Frankrijk vooral te genieten: "Er zijn veel serieuzere dingen in de wereld. Dat we dit nu kunnen is een privilege."

PERSOONLIJK RECORD

Ondanks een wankel begin herpakten Tsiba en Danilova zich in de loop van hun vrije kür en vooral dankzij een foutloze triple flip en een perfecte triple loop zagen zij hun score omhoog schieten.

Ze kwamen daarmee uit op een score van 148,55 punten, een persoonlijk record voor het tweetal. Die score bleek uiteindelijk goed voor een negende plek. Het is een aanzienlijke verbetering van hun resultaat op het WK kunstrijden van een jaar geleden. Toen werden zij bij hun debuut namelijk 22e van de 24 paren.

