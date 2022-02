Beijing 2022

Lindholm deed iets minder dan een uur en 16 minuten over het ingekorte parcours. De Fin eindigde op de 28e plaats, maar na afloop ging het niet om de prestatie Lindholm, maar om de opmerkelijke blessure die hij opliep tijdens de race.

"Je kunt raden welk lichaamsdeel een beetje bevroren was toen over de finish kwam. Het was een van de zwaarste wedstrijden waar ik aan heb deelgenomen. Het was gewoon vechten", vertelde hij aan de Finse media.

Omdat de organisatoren zich terecht zorgen maakten over onderkoeling tijdens de race van zaterdag, werd deze met 20 kilometer ingekort. De dunne pakken en onderlagen die de langlaufers droegen boden, evenals de pleisters om hun gezichten en oren te bedekken, weinig bescherming.

Alexander Bolshunov pakte het goud op de massastart voor zijn landgenoot Ivan Yakimushkin en de Noor Simen Krueger.

Warmtepakket

Lindholm legde uit dat hij een warmtepakket gebruikte om zijn geslachtsdeel te ontdooien nadat de race voorbij was.

"Toen mijn geslachtsdeel na de finish begon op te warmen, was de pijn ondraaglijk", aldus de Fin.

