Langlaufen

Beijing 2022 | Bolshunov met overmacht naar de olympische skiatlon titel

Alexander Bolshunov wint met overmacht de olympische titel op de 30km skiatlon. Zelfs een onhandige glijpartij op het einde kon geen roet in het eten gooien. De voorsprong die de 26-jarige langlaufer had opgebouwd was namelijk zo groot dat hij zich zelfs geen zorgen hoefde te maken over de concurrentie. Favoriet Klaebo kende een slechte dag en eindige op de 40e plaats.

00:00:49, 13 minuten geleden