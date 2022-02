Frida Karlsson was de derde loopster in de estafette en lag op een gegeven moment op koers voor brons. Na zo'n drie kilometer keerde het tij echter. De Zweedse verloor twee plaatsen en gaf op een vijfde plaats het stokje over aan teamgenote Jonna Sundling.

Sundling haalde uiteindelijk het beste uit zichzelf en stelde de bronzen medaille voor Zweden veilig in de eindsprint waar ze sneller was dan de Finse Krista Pärmäkoski, een prestatie waarvoor Sundling volgens Karlsson een tweede medaille verdiende.

Ad

Tijdens de medailleceremonie wees Karlsson haar eigen medaille af en wilde deze aan haar teamgenoot geven.

Beijing 2022 Beijing 2022 | CROSSCOUNTRY-STER FRIDA KARLSSON WIJST MEDAILLE AF: 'IK HEB HET NIET VERDIEND' EEN UUR GELEDEN

Gezondheidsproblemen

De reden voor haar mindere prestaties was haar fysieke conditie. "Ik zag sterren, voelde mijn benen niet meer en probeerde gewoon de finish te halen", zei Karlsson na afloop van het seizoen.

De gezondheid van de Zweedse veldloopster heeft tijdens de Winterspelen al voor één of twee momenten van shock gezorgd.

Na de skiatlon een paar dagen geleden kreeg ze zelfs een black-out. "Ik was gewoon moe, ik voelde me gewoon leeg", zei een zwakke Karlsson na de race.

Moeite met ademen

In de wedstrijd over 10 kilometer klassiek had de Zweed zelfs medische zorg nodig. "Ik stond op het punt haar te knuffelen toen ik zag dat ze het heel moeilijk had om lucht te krijgen. Ik probeerde haar gewoon te helpen ademen", legde teamgenoot Ebba Anderson uit.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Cross Country Skiing Men's 4x10 KM Relay - Beijing 2022 - Olympische hoogtepunten GISTEREN OM 11:42