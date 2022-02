Beijing 2022

Ook Bruggers teamgenoot Albert Kuchler had in de eerste ronde al een gebroken stick opgelopen.

Johannes Hösflot Klaebo kwam als eerste over de finish en won zijn vijfde Olympische gouden medaille. Hij is nu de op één na succesvolste langlaufer in de geschiedenis van de Winterspelen. De Noor won de teamsprint samen met Erik Valnes voor de Finnen en de Russen.

Na het winnen van de individuele sprint was het Klaebo's tweede gouden medaille in China. Met vijf gouden medailles, één zilveren en één bronzen blijft alleen zijn landgenoot Björn Dählie (8-4-0) hem voor.

In de Noorse all-gender ranking staat Klaebo nu op de vierde plaats. Zijn landgenoot Marit Björgen (8-4-3) voert de ranking aan. De Noorse staat ook bovenaan de lijst van meest succesvolle atleten op de Winterspelen aller tijden

Marit Björgen na het behalen van wederom een gouden medaille op de Spelen. Foto: SID

