Langlaufen

Beijing 2022 | "Geen optie voor Nederland uit te komen" - Nederlandse Oostenrijker Vermeulen na race

Mika Vermeulen eindigde op een 23e plek op de 15 kilometer klassieke stijl. De Oostenrijker met twee Nederlandse ouders sprak na afloop van de race met Eurosport. In perfect Nederlands legde hij uit waarom hij niet in een oranje pak skiet, maar in een rood Oostenrijks pak. "We hebben er over nagedacht, maar uiteindelijk was het geen optie."

00:00:59, 21 minuten geleden