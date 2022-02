Ondanks het derde skigoud is het publiek in Noorwegen niet 100 procent tevreden. De overwinningen worden dan wel binnengehaald, de score voor het overige eremetaal is mager. En dat terwijl de Noren normaal gesproken in de grote internationale evenementen veruit de prijzen binnenhalen. Johannes Høsflot Klæbo (de winnaar van de 30 kilometer skiathlon bij de mannen) en Johaug zijn vooralsnog de Noorse uitzonderingen.

Beijing 2022 | Therese Johaug wint op de skiatlon eerste gouden medaille van deze Winterspelen

Onderscheiden

Johaug legde de basis met trainen op hoogte en kan zich daarom onderscheiden. "Ik ben daar al aan gewend sinds ik bij het nationale team zit. Ik gedij ongelooflijk goed op hoogte. Het heeft mij de goede skiër gemaakt die ik nu ben."



Het was echter niet altijd gemakkelijk voor de kersverse tweevoudig olympisch kampioene. "Ik heb trainen op hoogte altijd veel prioriteit gegeven. Soms ging dit ten koste van een wedstrijd, maar ook met kerst was ik niet thuis. Ik weet al jaren dat de Olympische Spelen in Peking zijn, op een hoogte van 1750 meter. Daar wilde ik klaar voor zijn. En dat was natuurlijk wel eens zwaar, zowel fysiek als mentaal."



Ze ondervond dat het ook rust gaf om veel weg te zijn. "Ik ben iemand die niet graag nee zegt. Als ik thuis ben, zijn er ook andere zaken die energie kosten. In de blokken van drie weken dat ik weg was, kon ik mij volledig focussen op trainen en herstellen."

