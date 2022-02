Moura zou tijdens Beijing 2022 uitkomen op de 10 kilometer vrije stijl. Een week voor de Spelen testte ze positief op het coronavirus. Het was daarom spannend of ze Peking wel zou kunnen halen. De Braziliaanse zou drie keer negatief moeten testen om toegelaten te worden tot de Spelen.

Na haar quarantaine in Oostenrijk zou ze met een taxibusje naar München worden gebracht om vanuit daar, nadat ze drie keer negatief getest zou zijn, naar Peking vertrekken. Die rit liep echter anders.

Beijing 2022 | Dit is alles wat je moet weten over langlaufen op de Olympische Spelen

Het taxibusje botste frontaal op een vrachtwagen. De chauffeur overleefde het ongeluk niet. Moura werd per helikopter vervoerd naar het ziekenhuis in de Italiaanse stad Bolzano. Daar bleek dat haar arm op drie plekken was gebroken en haar voet op twee plekken. Daarnaast brak ze ook haar ribben.