Beijing 2022 | Iivo Niskanen verslaat gouden medaillewinnaars en is nu zelf olympisch kampioen

In Pyeongchang was Niskanen nog de snelste op de 50 kilometer, ook in de klassieke stijl. Ook won de Fin dit seizoen twee wereldbekers op de 15 kilometer klassieke stijl, waardoor hij als grote favoriet van start ging.

De man die zaterdag nog brons won op de skiatlon had het voordeel dat hij laat mocht starten. Al bij het eerste tussenpunt was Niskanen de snelste en die voorsprong bouwde hij verder uit.

Ad

Mika Vermeulen

Beijing 2022 Beijing 2022 | Deze Colombiaan eindigde bijna achttien minuten achter de winnaar EEN UUR GELEDEN

Achter Niskanen was de Rus Bolshunov de sterkste Op de finish had hij een achterstand van 23 seconden. Johannes Klaebo eindigde op 37 seconden op de derde plek.

De Nederlandse Oostenrijker Mika Vermeulen eindigde op de 23ste plek.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Deze Colombiaan eindigde bijna achttien minuten achter de winnaar EEN UUR GELEDEN