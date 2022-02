Beijing 2022

“Ik ben woedend, telkens als een Rus wint, ontstaat er opnieuw een discussie over doping”, zegt de Duitse trainer in een interview aan de Noorse krant ‘Verdens Gang’. Na de winst van de Russen op de mannenestafette was de maat vol voor hem. “Iedereen kan bij ons langskomen op de trainingen te bekijken.”

Voor de Russische langlaufploeg verlopen de Spelen tot nu toe voorspoedig. De Russen pakten al drie keer goud en staan in het medailleklassement van de sport zelfs boven langlaufland bij uitstek Noorwegen.

Sotsji 2014

Toch worden de prestaties overschaduwt door speculaties over mogelijk dopinggebruik. Er wordt al snel teruggedacht aan het debacle in Sochi. De winnaars van goud en zilver op de afsluitende 50 kilometer, Alexander Legkov en Maxim Vylegzhanin, werden in 2017 gediskwalificeerd na onthullingen over staatsdoping. De twee sporters moesten hun medaille inleveren. Het CAS maakte een jaar later de diskwalificatie ongedaan.

Volgens Cramer is er van een dopingprobleem geen sprake in Rusland. “Wij hebben al lang geen problemen meer met doping. Wij proberen meer en beter te trainen. Dat is waarom we zo’n hoog niveau halen. Ik begrijp niks van de discussie”, legt de Duitse trainer uit.

ROC in plaats van Rusland

De Russen komen in Peking niet uit onder hun eigen vlag, maar onder die van het Russisch Olympisch Comité. Een straf voor herhaaldelijke dopingproblemen.

Ook dat is een doorn in het oog voor de Duitser. “De geschiedenis moet gesloten worden. De Russische sport en vooral de sporters hebben een grote straf gekregen. Wij werken keihard met onze atleten. Wij doen er alles aan om te laten zien dat we schoon sporten.”

