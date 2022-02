Beijing 2022 | Johannes Høsflot Klaebo bezorgt Noorwegen het goud in de teamsprint

In de laatste ronde bleven de Noren samen met Finland en de Russen vooraan over. Zweden kwam door op plek vier op acht seconden achterstand en moest hopen dat één van de drie koplopers zou stilvallen.

Noorwegen neemt afscheid

Klaebo wachtte geduldig zijn moment af. Zoals verwacht opende hij de aanval in de afdaling en nam bij het dubbelstokken definitief afstand. Met één ski in de lucht kwam hij juichend over de streep en viel zijn duopartner Erik Valnes in de armen.

Het betekende het tweede goud voor Klaebo deze Olympische Spelen nadat hij ook had gezegevierd op de individuele sprint. Bovendien won de 25-jarige Noor het brons op de 15 kilometer individueel en zilver op de relay.

In totaal staat de teller met gouden medailles voor de Noor nu op vijf, nadat hij er drie won in Pyeongchang. In Zuid-Korea won Klaebo ook de teamsprint namens Noorwegen met de inmiddels afgezwaaide Martin Sundby.

Strijd om het zilver

Joni Mäki (Finland) won de sprint om het zilver van de Rus Alexander Terentev. Oskar Svensson staakte namens Zweden halverwege de laatste ronde de achtervolging en finishte op 15 seconden van de winnaar als vierde.

