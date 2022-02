Langlaufen

Beijing 2022 | Meedoen is belangrijker dan winnen, deze Colombiaan eindigde 17 minuten achter de winnaar

"Sneller, hoger, sterker" is het motto van de Olympische Spelen. Voor sommige sporters is "Meedoen is belangrijker dan winnen" de belangrijkste spreuk. De Colombiaan Quintana is zo'n sporter. De langlaufer vocht zich over het parcours van 15 kilometer lang in de lastige klassieke stijl. Ondanks dat hij bijna achttien minuten langzamer was dan winnaar Niskanen had hij genoeg plezier op de baan.

00:00:31, een uur geleden