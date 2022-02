Beijing 2022

De skiatlon vond op zo’n 1800 meter hoogte plaats. De deelnemers hadden last van de droge, ijle lucht waarin je zelfs de skistokken hoorde knarsen. Wanneer je hierin tot het uiterste moet gaan en diep in- en uitademt, kan dit gaan irriteren.

Bloedneus

Dit merkte ook Olekh, die uiteindelijk zestigste werd. "Ik kreeg vrijdag tijdens de training al een bloedneus. Zaterdag overkwam mij dit ook na de eerste klim in de eerste ronde”, vertelt ze aan de website Oborzevatel. “Ik kon het niet stoppen. Het gevolg was dat ik door het bloed bijna niets kon zien. Het zat echt overal; op mijn pak, aan de ski’s, de stokken en mijn schoenen."



Toch dacht de 28-jarige olympisch debutante geen moment aan opgeven. "Mijn coach zei in de tweede ronde dat ik moest stoppen als ik me slecht voelde, maar ik bleef gewoon doorgaan. Ook toen ik me ziek begon te voelen. Ik heb al mijn kracht gebruikt om te finishen."



Haar coach Alexander Putsko was onder de indruk van zijn pupil. "Ik schrok heel erg toen ik haar zag. Maar ze heeft geweldig karakter getoond."

