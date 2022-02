Beijing 2022 | Razendspannende finish! Johaug pakt titel met 0,4 seconden voorsprong

Johaug en Niskanen gingen de eerste ronde gelijk op de twee ontliepen elkaar niet meer dan twee seconden. Aan het begin van de tweede ronde leek het erop dat de Finse haar race beter had ingedeeld. Na 6,8 kilometer had ze een voorsprong van meer dan 10 seconden op de Noorse favoriete. Niskanen die vier plekken na Johaug startte kwam echter 0,4 seconden.

Nog nooit was het verschil zo klein op de individuele wedstrijd. In 1976 was het verschil tussen goud en zilver 0,8 seconden.

Strijd om brons

De strijd om het brons was zo mogelijk nog spannender. Tussen de Finse Krista Pärmäkoski en de Russische Natalya Nepryayeva zat slechts een tiende van een seconde in het voordeel van de Finse. Nepryayeva won zaterdag nog zilver op de skiathlon.

