Beijing 2022 | Rusland heerst op 4*10km estafette, bronzen Fransen uitzinnig van vreugde

De Russische atleten waren ongenaakbaar. De Russen gingen na de eerste doorkomt al aan de leiding en zetten Alexander Bolshunov in als tweede loper, die het verschil groter en groter maakte. De strijd om het goud – Bolshunovs tweede van Beijing 2022 – was halverwege in feite al beslist.

Behalve met machtsvertoon kwam Rusland ook met een staaltje vlagvertoon over de finish, aangezien Sergey Ustiugov een vlag kreeg aangereikt en er uitzinnig mee zwaaide terwijl hij de laatste meters aflegde naar zijn eerste olympisch goud. Eerder wonnen de Russische vrouwen hun eigen estafette

Beste vrienden

Dankzij het veroverde goud waren de Russen voor de verandering ook eens aan de finish elkaars beste vrienden. De strijd om de overige medailles was een stuk spannender, met Noorwegen, Frankrijk en Zweden als kandidaten.

De strijd werd beslist tijdens de klimmetjes in de finale van de wedstrijd. Fransman Maurice Manificat, die zo vaak met blessures kampte en nu net op tijd was hersteld van enkele gebroken ribben, ging er vandoor. Johannes Høsflot Klaebo kon pareren, maar Zweden was gezien...

Manificat

Ook een tweede demarrage van Manificat liep op niks uit, want Klaebo was simpelweg te sterk. Klaebo doet het niet altijd voor zilver en het is van 2014 geleden dat Noorwegen voor het laatst een estafette verloor – het ging die Spelen sowieso niet zo lekker met de wax – en daarom was grote vreugde vooral zichtbaar bij de winnaars van het brons.

De Fransen waren zeer blij met hun derde plaats. Uitzinnig zelfs. Het was prachtig om te zien hoe de slotloper uit zijn ski’s werd bevrijd en het middelpunt was van een mooi Frans feestje.

Zweden bleef als nummer vier achter met lege handen.

