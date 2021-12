Davos | Dahlqvist ontloopt valpartijen en boekte derde sprintzege op rij

Dahlqvist had al overwinningen op haar naam staan in Ruka en Lillehammer. Ze voegt hier nu Davos aan toe. De Zweedse was in de finale binnen na 2:42.89 en er bleek duidelijk dat niet alleen Dahlqvist, maar ook de andere deelneemsters alles besloten te geven in jacht op een optimaal resultaat.

Dit bleek misschien wel het duidelijkst uit de valpartij van Rosie Brennan, die haar jacht op de koppositie zag mislukken. Daarna deed zich nog bijna een tweede valpartij voor, maar telkens kon Dahlqvist zonder veel hinder op haar doel afstevenen: winst.

Achter Dahlqvist kwam Nadine Fähndrich (Zwitserland) als tweede binnen, terwijl ook Anamarija Lampic (Slovenië) naar het podium mocht.

