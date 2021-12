Davos | Johaug viert op de 10 kilometer haar tweede succes van dit seizoen

De Wereldbeker is dit olympisch seizoen natuurlijk niet het hoofddoel, maar het is wel zaak om de vorm bij te schaven in aanloop naar de Winterspelen van Beijing 2022. Hoewel pieken nog uit den boze is, toonde Johaug aan dat het met haar inhoud al meer dan goed zit.

Johaug won, net als eerder in Ruka. Haar indrukwekkende prestatie was Jessie Diggins (Verenigde Staten) en Frida Karlsson (Zweden) te machtig, waardoor de middelste trede van het podium voor de Noorse was gereserveerd.

Bovendien bracht Johaug het verschil ten opzichte van Karlsson in het klassement terug tot slechts 25 punten. Maja Dahlqvist staat derde in dit klassement.

