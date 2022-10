Waar alpineskiërs van een steile helling zo snel mogelijk beneden moeten komen, vinden langlaufwedstrijden plaats op een vlakkere ondergrond. Om snelheid te maken, gebruikt een langlaufer spieren in heel het lichaam. Met de armspieren zet hij kracht op de skistokken en met de beenspieren probeert hij de ski’s zo goed mogelijk te laten glijden. Een ander groot verschil met het alpineskiën is dat langlaufski’s een stuk dunner zijn.

De sport is ontstaan in Scandinavië. Al 5000 jaar geleden gebruikten mensen stukken hout om zich sneller voort te bewegen door de sneeuw. De sport is dan ook mateloos populair in Noorwegen, Zweden en Finland. Voor Noren is langlaufen zelfs volkssport nummer één. Wat schaatsen voor Nederlanders is, is langlaufen voor Noren.

Bij de wereldbeker worden er verschillende klassementen bijgehouden. Er is een algemeen klassement, een klassement voor de lange afstanden, een klassement voor de sprints en een onder 23 klassement. Daarnaast zijn er ook wedstrijden in teamverband, waardoor er een Nations Cup is.

De klassieke stijl en de vrije stijl

In het langlaufen zijn er wedstrijden in twee verschillende stijlen. De klassieke stijl is zoals de naam al aangeeft het oudst. Bij de klassieke wedstrijden wordt gebruik gemaakt van de kenmerkende langlaufsporen of ook wel loipes. Atleten moeten hun ski’s namelijk parallel naast elkaar houden. Gebruik van de sporen is optioneel, atleten mogen ook naast de sporen skiën. Ook kunnen de skiërs van spoor wisselen. Ze mogen daarbij echter geen atleten hinderen.

In de klassieke stijl zijn er drie technieken. Het dubbelstokken, diagonaalpas en de vissengraattechniek. Op een vlakke ondergrond zal een skiër de dubbelstoktechniek gebruiken. De voeten blijven naast elkaar en de twee skistokken worden tegelijkertijd in de sneeuw gestoken om zoveel mogelijk kracht te zetten. Zodra er geklommen moet worden, is de diagonale pas het meest geschikt. De diagonale pas lijkt het meest op lopen of rennen.

Zodra het linkerbeen vooruit wordt gezet gaat ook de rechterarm vooruit. De volgende pas is het omgekeerd. De vissengraattechniek wordt alleen ingezet op zware klimmen. De atleet doet daarbij zijn voeten iets naar buiten waardoor de ski’s de vorm van een ‘v’ of een vissengraat krijgen.

In wedstrijden in de vrije stijl zijn er geen sporen op de baan. Met een schaatsachtige beweging glijdt de skiër vooruit. Op het vlakke worden de skistokken gelijktijdig in de sneeuw gestoken. Op de helling gaan de stokken om de beurt in de sneeuw. De vrije stijl gaat een stuk sneller dan de klassieke stijl. Door de hogere snelheden is de techniek minder een doorslaggevende factor.

Als een skiër een verkeerde stijl gebruikt, krijgt hij een waarschuwing of een diskwalificatie. Atleten krijgen een waarschuwing als zij anderen hinderen of vals starten. Na twee gele kaarten volgt diskwalificatie.

Disciplines

De sprint is het meest spectaculaire onderdeel in het langlaufen. Op een parcours van iets meer dan een kilometer proberen zes atleten als eerste over de finish te komen. De wedstrijden worden gehouden in een knockout-systeem zodat de winnaar zich met succes door een kwart- en halve finale heeft geknokt. Per heat gaan twee atleten door naar de volgende ronde.

Er zijn echter ook een stuk langere wedstrijden. Er staan wedstrijden van 10 km, 20 km en zelfs 30 km op het programma dit jaar. Verder zijn er ook estafettes met de landenwedstrijden en is er een speciale klimwedstrijd van 9 km. Deze afstanden worden in de klassieke stijl of in de vrije stijl afgewerkt. Daarnaast is er een skiathlon waar er halverwege de race gewisseld wordt van ski's en ook van stijl.

In tegenstelling tot wat gebruikelijk is op de Olympische Spelen wordt er bij de wereldbekerwedstrijden geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen qua afstanden. De wedstrijden vinden op dezelfde dagen, in dezelfde steden, over dezelfde afstanden plaats.

Favorieten

Vorig jaar won de Noor Johannes Hosflot Klaebo bij de mannen het algemeen klassement en bij de vrouwen was de Russische Natalya Nepryayeva het sterkste. Allebei wonnen ze echter geen losse onderdelen.

Op de sprint en de lange afstanden waren bij de mannen respectievelijk Richard Jouve en Livo Kiskanen de snelste. Bij de vrouwen ging deze eer naar Maja Dahlqvist en Therese Johaug. Johaug zette na de Olympische Spelen van Beijing echter een punt achter haar carrière, dus een nieuwe vrouw zal deze titel opeisen. Voor het algemeen klassement geldt mogelijk hetzelfde, aangezien de Russin Nepryayeva mogelijk uitgesloten wordt van deelname vanwege de oorlog in Oekraïne.

Datzelfde geldt helaas voor Aleksandr Bolshunov, die vorig jaar een verbeten strijd uitvocht met Klaebo. De rivaliteit tussen de twee is een van de grootste verhaallijnen in het langlaufen, maar mogelijk moeten de fans het dit jaar zonder dit spektakel stellen.

Klaebo zijn belangrijkste concurrent zal in dat geval Livo Niskanen worden, wiens zus Kerttu Niskanen bij de vrouwen kanshebber is. Verder zijn bij de vrouwen de Amerikaanse Jessie Diggins, de Zweedse Maja Dahlqvist en Jonna Sundling kansrijk.

Het onder 23 klassement werd vorig jaar gewonnen door Alexander Terentyev en Frida Karlsson, terwijl de Nations Cup gewonnen werd door de Noorse mannen en de Zweedse vrouwen. Het gecombineerde klassement tussen mannen en vrouwen van de Nations Cup ging ook naar Noorwegen.

Wereldbekerschema mannen en vrouwen

November 2022

25 november 2022: Ruka - Sprint klassieke stijl

26 november 2022: Ruka - 10 km klassieke stijl

27 november 2022: Ruka - 20 km vrije stijl achtervolging



December 2022

2 december 2022: Lillehammer - 10 km vrije stijl

3 december 2022: Lillehammer - Sprint vrije stijl

4 december 2022: Lillehammer - 20 km Skiathlon

9 december 2022: Beitostolen - Sprint klassieke stijl

10 december 2022: Beitostolen - 10 km klassieke stijl

17 december 2022: Davos - Sprint vrije stijl

18 december 2022: Davos - 20 km vrije stijl

31 december 2022: Val Mustair - Sprint vrije stijl



Januari 2023

1 januari 2023: Val Mustair - 10 km klassieke stijl achtervolging

3 januari 2023: Oberstdorf - 10 km klassieke sitjl

4 januari 2023: Oberstdorf - 20 km vrije stijl achtervolging

6 januari 2023: Val di Fiemme - Sprint klassieke stijl

7 januari 2023: Val di Fiemme - 15 km klassieke stijl massastart

8 januari 2023: Val de Fiemme - 9 km vrije stijl massastart klim

21 januari 2023: Milaan - Sprint vrije stijl

22 januari 2023: Milaan - Team Sprint vrije stijl

27 januari 2023: Les Rousses - 10 km vrije stijl

28 januari 2023: Les Rousses - Sprint klassieke stijl

29 januari 2023: Les Rousses - 20 km klassieke stijl massastart



Februari 2023

3 februari 2023: Toblach - Sprint vrije stijl

4 februari 2023: Toblach - 10 km vrije stijl

5 februari 2023: Toblach - 4 x 7,5 km estafette klassieke en vrije stijl

23 februari - 5 maart: Wereldkampioenschappen in Planica



Maart 2023

11 maart 2023: Oslo - 50 km vrije stijl massastart

14 maart 2023: Drammen - Sprint klassieke stijl

17 maart 2023: Falun - 10 km klassieke stijl

18 maart 2023: Falun - Sprint vrije stijl

21 maart 2023: Tallinn - Sprint vrije stijl

25 maart 2023: Lahti - Sprint klassieke stijl

26 maart 2023: Lahti - 20 km klassieke stijl massastart

Waar kijk je?

