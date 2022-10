Johaug was ruim een decennium lang het uithangbord van het Noorse vrouwen-langlaufen. Ze werd in haar illustere carrière maar liefst vier keer olympisch kampioen, pakte ook zilver en brons en werd bovendien veertien keer wereldkampioen. De Spelen in Peking waren met drie gouden medailles met afstand de beste van Johaug.

Na de Olympische Spelen van Peking vond Johaug het echter mooi geweest en hing ze haar ski's aan de wilgen. Dit heeft volgens Ivo Van Haaren voor een flink gat gezorgd in de Noorse selectie: "Therese Johaug is gestopt en dus is Noorwegen op zoek naar een nieuwe kopvrouw. Er wordt dan gekeken naar Ingvild Flugstad Østberg. Zij werd altijd tweede achter Johaug, maar de vraag is of zij die rol aan kan."

"Noorwegen is normaal gesproken oppermachtig op het langlaufen, maar vergeet niet dat de Noorse vrouwen geen enkele medaille hebben gewonnen zonder Johaug in Peking. Zij laat wel een gat achter", aldus Van Haaren.

Wie moet Johaug dan wel opvolgen? Volgens Van Haaren zouden er wel eens magere jaren aanstaande kunnen zijn voor het normaal gesproken sterkste biatlon-land. Toch ziet hij een vrouw die wellicht de grote schoenen van Johaug kan vullen: "Van de jonge Helene Marie Fossesholm (21) wordt wel veel verwacht, maar dat moeten we ook nog maar zien."

Noren zijn geen favoriet dit jaar

Volgens Ivo van Haaren moet er bij de wereldbeker vooral naar de Zweedse dames gekeken worden dit jaar en niet naar de Noren: "Sundling is de onbetwiste favoriet voor de sprint en het klassement. Vorig jaar had ze last van een handblessure, maar toen ze eenmaal meedeed, was ze op elk onderdeel waanzinnig. Ze is eigenlijk een sprintster, maar ze werd op de Olympische Spelen ook vierde op de 30 kilometer. Als ze ervoor gaat, is zij echt de topfavoriet."

"De concurrentie komt vooral uit eigen land van Frida Karlsson en van de Amerikaanse Jessie Diggins. De sprint wordt al helemaal een Zweedse aangelegenheid. Ik verwacht daar wel een Zweedse sweep. Linn Svahn keert weer terug. Zij domineerde de sprint in 2020 en 2021, maar daarna is ze gevallen en twee keer aan haar schouder geopereerd. De verwachting is dat zij meteen in actie gaat komen, maar de vraag is of ze direct weer kan domineren. Daarnaast is Maja Dahlqvist een outsider", aldus Van Haaren.

