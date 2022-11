Langlaufen

Lundgren vertelt hoe dit ongelofelijke misverstand heeft kunnen gebeuren: "Ik kwam vorige week thuis van een tripje naar Mallorca en het ging gewoon goed met me. In het weekend kreeg ik hoge koorts en hevige pijn in mijn maag, helemaal tot aan de appendix. Toen ik in het ziekenhuis aankwam, dachten ze dat ik mijn appendix moest laten verwijderen."

Lundgren werd geopereerd, maar dit maakte de pijn alleen maar erger. Enkele dagen later erkenden de artsen dat ze een fout gemaakt hadden. Lundgren had namelijk helemaal geen ontstoken appendix, maar leed aan een lymfeklierontsteking in de buikholte, die dezelfde symptomen heeft als appendicitis. Omdat dit normaal gesproken alleen voorkomt bij kinderen onder de 12 jaar, richtten artsen zich op de appendix.

Dit betekent dat Lundgren helemaal niet geopereerd had hoeven worden en dat zit de Zweedse langlaufster behoorlijk dwars: "Dus het zou vanzelf zijn opgelost. Het is de operatie zelf die me nu al drie weken verhindert te skiën. Dat is het probleem."

Lundgren neemt de artsen het niet kwalijk

Desondanks wil de jonge langlaufster de schuld niet bij de artsen leggen: "Ik begrijp waarom ze me geopereerd hebben. Er waren meerdere dokters die dachten dat ik een blindedarmontsteking had. Maar ik ben wel geschokt dat het überhaupt gebeurd is. Ik voelde me hulpeloos toen ik erachter kwam dat ik niet geopereerd had moeten worden. De training in de zomer was heel goed gegaan en dan komt nu ineens dit probleem om de hoek kijken."

Lundgren wil in december weer meedoen aan wedstrijden en heeft als grote doel zich te plaatsen voor het WK: "Mijn coach heeft me laten zien dat het een lang seizoen gaat worden, dus er is nog een manier om mijn doelen te bereiken", aldus de strijdlustige Zweedse.

