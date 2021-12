Lillehammer

De twee atleten waren vanaf het begin van de wedstrijd aan elkaar gewaagd. Op geen enkel moment wist een langlaufster een voorsprong groter dan twee seconden te pakken. Op drie van de acht tussenpunten was de 22-jarige Zweedse de snelste, terwijl de 33-jarige Noorse onderweg vijf keer sneller was.

Karlsson zette als eerste een tijd neer. Het was aan de veertienvoudig wereldkampioene om in eigen land onder de tijd te duiken. Dat kon ze echter niet. Johaug kwam minder dan een seconde tekort en eindigde op de tweede plek. De Amerikaanse Rosie Brennan eindigde op 11,3 seconden knap op de derde plek.

Door de overwinning leidt Karlsson met zestig punten in de algemene wereldbeker. In de afstandswereldbeker heeft Karlsson de leiding van Johaug overgenomen. Ze leidt daar nu met 280 om 260 punten.

Mannen

Simen Hegstad Krueger was vanochtend de sterkste in de wedstrijd bij de mannen. Het was met zeven Noren in de toptien een Noors feestje.\

