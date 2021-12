Lillehammer | Klaebo herstelt pikorde voor eigen publiek na machtige sprint

Bij het ingaan van de laatste bocht was de vogel gevlogen, want de versnelling die Klaebo eruit wist te persen, was alles en iedereen te machtig tijdens de tweede aflevering van de World Cup.

Terwijl Thomas Helland Larsen en Richard Jouve nog vochten om de tweede plaats keek Klaebo eens achterom en stak hij zijn handen alvast in de lucht.

Terentev

De Terentev die vorige week in Ruka nog zoveel indruk maakte, was nu nergens te bekennen.

Ook Federico Pellegrino stelde teleur door er al in de kwartfinales uit te vliegen.

