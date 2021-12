Lillehammer | Na lang wachten op eerste zege lijkt Dahlqvist plots onverslaanbaar

Jessie Diggins en Tiril Udnes Weng bleven weliswaar in de buurt, maar meer dan aanhaken zat er niet in. De Noorse eindigde voor het eerst op het podium. Bij het benaderen van de finishstraat trapte Dahlqvist nog eenmaal het gaspedaal in en dat was voldoende om wederom te winnen.

Dahlqvist moest lang wachten op haar eerste overwinning, maar nu is het voor de derde keer op rij raak. De omstandigheden logen er niet om in Lillehammer, waar het lekker begon te sneeuwen toen de finales op het programma stonden. Dit maakte het er voor de langlaufers niet per se gemakkelijker op.

De manche in Lillehammer was de tweede wedstrijd in het kader van de World Cup 2020/2021. Opvallend genoeg was het alweer de zesde keer op rij dat de sprint werd gewonnen door een Zweedse.

Behalve drie keer Dahlqvist droeg ook Linn Svahn hier aan bij.

