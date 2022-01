Tour de Ski

Ook in de finale was de Noor simpelweg te sterk. Op het laatste stuk heuvelop sloeg Klaebo al het benodigde gat en liet zijn concurrentie achter zich. Noorwegen is wel het land om rekening mee te houden want de gehele top vier komt uit het Scandinavische land. Erik Valnes en Paal Golberg staan respectievelijk op de tweede en derde plaats.

Terentev gooit eigen ruit in

In de halve finale leek Alexander Terentev het Klaebo nog goed lastig te maken. In de laatste afdaling probeerde de Rus Klaebo achterlangs te kruisen maar bleef daarbij haken achter de ski's van de uiteindelijke winnaar. Terentev kon op niemand anders kwaad zijn dan zichzelf.

