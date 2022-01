Natalia Nepryaeva benut vervolgens haar kansen optimaal. De Russin is in vorm en dat laat ze in iedere heat zien. Haar 2022 begint met enkel overwinningen. In de finale leek het Johanna Hagström die er met de winst vandoor ging, maar met een enorm sterk eindschot was het Nepryaeva die in de laatste meters de overwinning opeiste. Nepryaeva pakt met deze overwinning ook de leiding in het klassement.

Tegenvaller voor Diggins

Ad

De ongelukkige van de dag was Jessie Diggins. Gisteren schreef ze nog de massastart op haar naam. Vandaag valt ze letterlijk uit de eerste heat. Zo snel kan het gaan in de Tour de Ski.

Tour de Ski Tour de Ski | Klaebo oppermachtig in Oberstdorf 2 UUR GELEDEN

Tour de Ski | Jessie Diggins kent een ongelukkige eerste race van het jaar

Tour de Ski Tour de Ski | Klaebo wederom oppermachtig, dit maal in Oberstdorf 2 UUR GELEDEN