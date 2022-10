De marathon van Amsterdam werd gelopen onder prachtige omstandigheden. Het wegdek was weliswaar nat, maar het zonnetje scheen en met de wind viel het reuze mee. Het gevreesde stuk langs de Amstel, waar de wind vaak pal tegen staat, was op die manier een stuk gemakkelijker te verteren.

Misschien wel daarom ontstonden er amper verschillen in de groep favorieten. De eerste negen finishten binnen de minuut van elkaar, wat aangaf dat de man met de beste eindsprint er met de zege vandoor ging. Dat was Getachew. De Ethiopiër was binnen in iets minder dan 2 uur en 5 minuten.

Marathon Amsterdam | Ayana wordt snelste debutante ooit op de marathon

Olympisch Stadion

Getachew bleef Titus Kiprito uit Kenia en landgenoot Bazezew Asmare voor, zij het nipt. Het was een secondespel en dat maakte het leuk om naar de ontknoping te kijken. Ook leuk om naar te kijken was het marathondebuut van Ayana. Zij debuteerde op haar dertigste op de marathon en deed dat prima.

De Ethiopische liep na 2:17.22 in het Olympisch Stadion door het winnaarslint en werd op die manier de snelste debutante ooit op een marathon, in een parcoursrecord bovendien. Dat belooft nog wat voor de toekomst, waarvan ze vast en zeker voelt dat ze die heeft na eerdere successen op de baan.

