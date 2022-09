Om een marathon vol te houden moeten de lopers de gehele race gehydrateerd blijven. Daarvoor zijn vrijwilligers ingeschakeld die de atleten van water voorzien. Op Twitter is volle aandacht voor de Duitser Claus-Henning Schulke die met veel toewijding Kipchoge bijstaat in zijn historische race.

Op het filmpje is te zien hoe Schulke zijjn favoriete atleet juichend een bidon aangeeft, vervolgens weer snel op zijn fiets stapt om daarna Kipchoge opnieuw water aan te kunnen bieden. De passie voor hardlopen en fietsen zit bij de Duitser heel diep. De 56-jarige Schulke is zelf amateur-triatleet en liep bovendien in het verleden meerdere marathons.

Uitgestippeld plan

Het verhaal tussen Schulke en Kipchoge begon in 2018 toen de Duitser zichzelf als vrijwilliger aanbood in diezelfde marathon van Berlijn. Vier jaar later werd de Keniaan door Schulke met veel liefde ontvangen op het vliegveld door zijn persoonlijke watergever.

Voor de marathon bespreken de twee mannen een plan. Op dertien locaties moet Schulke klaarstaan met een waterfles. Ruim 42 kilometer lang moest de Duitser zorgen dat hij op tijd was en dat lukte, Kipchoge won de marathon van Berlijn en verbeterde zijn wereldrecord.

Vorig jaar pakte Kipchoge nog goud op de Olympische Spelen in Tokio. De Nederlander Abdi Nageeye snelde destijds verrassend naar het zilver.

