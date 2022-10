Marathon Londen | Kipruto soleert naar zege bij de mannen, Yehualaw wint ondanks val bij vrouwen

Met nog zeven kilometer te gaan was het Kipruto die al enigste nog een versnelling in de benen had. De Keniaan verhoogte het tempo en geen van zijn concurrenten kon hem volgen. Met een tijd van 2:04:39 kwam Kipruto solo over de finish,

Yehualaw

Bij de vrouwen was het de 23-jarige Yalemzerf Yehualaw die de sterkste was. In een tijd van 2:17:26 kwam de Ethiopische over de streep. Drie seconden langzamer dan haar winnende tijd in Hamburg eerder dit jaar. Toch is de tijd van vandaag niet helemaal representatief van haar vorm. Na 30 kilometer kwam ze namelijk ten val, maar ze vond snel weer de aansluiting met de kopgroep en wist dus uiteindelijk als eerste over de meet te komen.

Rolstoelmarathon

Bij de rolstoelmarathon was Marcel Hug de snelste bij de mannen. Jetze Plat was een kleine zes minuten langzamer dan de winnaar. Bij de vrouwen was het Catherine Debrunner die als eerste over de finish wist te komen.

