Marathon New York | Leider Do Nascimento heeft hoge nood en valt letterlijk uit de race

Het ging zo’n 29 kilometer lang crescendo, maar toen begon het lijf van Do Nascimento te protesteren. De tijden waren tot dat punt fantastisch geweest en er werd zelfs geflirt met een nieuw wereldrecord. Helaas voor de koploper in de Big Apple ging het daarna goed fout en zou hij zelfs de finish helemaal niet halen.

Eerst moest Do Nascimento noodgedwongen gebruikmaken van een toilet. Gelukkig stonden er langs het parcours genoeg wc-hokjes om uit te kiezen – veel en binnen de kortste keren kon hij zijn weg alweer vervolgen, maar het kwaad was toen al geschied.

Marathon New York | Do Nascimento kan niet meer en stort op het asfalt in elkaar

In elkaar gestort

Het lichaam was begonnen met protesteren en zou niet meer stoppen. Hoewel hij nog altijd aan de leiding liep, waren het na een kleine 34 kilometer behalve de darmen ook de benen die het niet langer aankonden. Do Nascimento zat zó stuk dat hij geen stap meer kon zetten en volledig uitgeput op het asfalt belandde.

Do Nascimento had geen enkele energie meer over en kon gewoon niet langer. Hij kon letterlijk geen stap meer zetten en was nergens anders meer toe in staat dan volledig kapot ter aarde te storten in afwachting van medische hulp, die na een minuut arriveerde. Even later kon de organisatie alweer meedelen dat het naar omstandigheden goed ging met de arme loper.

Nageeye

De marathon van New York werd uiteindelijk gewonnen door Evans Chebet uit Kenia, terwijl Abdi Nageeye knap derde werd. Bij de vrouwen was Sharon Lokedi de sterkste, wat voor Kenia een dubbelslag betekende.

