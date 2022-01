De UFC heeft echter snel gehandeld en heeft Serghei Spivac bereidt gevonden de partij tegen Hardy Jr. aan te nemen in de heavyweight divisie. Het nieuws werd gemeld door MMA Junkie.

Hierdoor lijkt er inmiddels iets meer schot te zitten in het compleet maken van de UFC 270 card. Zowel Ilia Topuria als Jack Della Maddalena zijn nog zonder tegenstander. Voor Topuria wordt gewerkt aan een partij tegen Charles Jourdain. Echter is dit nog niet officieel. Della Maddalena heeft tot op heden nog geen nieuwe tegenstander.

Dit is de huidige staat van de card

Main Card/PPV

Francis Ngannou vs. Ciryl Gane (HW Championship)

Brandon Moreno vs. Deiveson Figueiredo (FLYW Championship)

Michel Pereira vs. Andre Fialho

Serghei Spivac vs. Greg Hardy Jr.

Cody Stamann vs. Said Nurmagomedov

Preliminary Card

Rodolfo Vieira vs. Wellington Turman

Raoni Barcelos vs. Victor Henry

Ilia Topuria vs. TBA

Jack Della Maddalena vs. TBA

Early Preliminary Card

Tony Gravely vs. Saimon Oliveira

Michael Morales vs. Trevin Giles

Matt Frevola vs. Genaro Valdez

Kay Hansen vs. Jasmine Jasudavicius

Silvana Gomez Juarez vs. Vanessa Demopoulos

