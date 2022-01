Nascimento vervangt landgenoot Francisco Figueiredo die om onbekende redenen niet zal kunnen aantreden. MMA Junkie meldde de verandering. Het evenement heeft nog geen officiële locatie. Echter is het de bedoeling dat het zal plaatsvinden in Londen.

Nascimento was in het Braziliaanse MMA circuit een van de grote talenten. De bij Chute Boxe trainende Nascimento werd door de UFC gecontracteerd nadat Charles Oliveira de titel won en een goed woordje voor zijn teamgenoot deed. Nascimento verloor zijn debuut nipt van de Dagestani Tagir Ulanbekov via split decision.

Hadley is een ongeslagen toptalent uit Engeland

Hadley daarentegen was zowel bij EFC als Cage Warriors de kampioen. De ongeslagen Engelsman kreeg eind vorig jaar de kans om via de DWCS een UFC contract af te dwingen. Hadley imponeerde met een overwinning tegen Mitch Raposo. Echter had hij heel veel mazzel dat Dana White hem een UFC contract aanbood. Hadley mistte immers zijn streefgewicht. Dana White gaf nooit eerder een contract aan iemand die geen gewicht wist te maken. Ditmaal zag hij het door de vingers.

UFC card op 19 maart tot dusver

Shamil Abdurakhimov vs. Tom Aspinall

Jack Shore vs. Timur Valiev

Makwan Amirkhani vs. Mike Grundy

Molly McCann vs. Luana Carolina

Cody Durden vs. Muhammad Mokaev

Jake Hadley vs. Allan Nascimento

Cory McKenna vs. Elise Reed

