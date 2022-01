Het gevecht vindt plaats in "The SSE Arena Wembley" te Londen. De overige partijen zijn nog niet bekend gemaakt.

Amosov is met 26 overwinningen in evenveel gevechten tot op heden ongeslagen. De Oekraïner kwam in 2018 de organisatie binnen. Na zes overwinningen op onder meer David Rickels, Ed Ruth en de op dat moment eveneens ongeslagen Logan Storley kreeg Amosov in de zomer van 2021 de kans om voor de titel te vechten tegen kampioen Douglas Lima. Amosov won het gevecht via unanimous decision en heeft nu zijn eerste titelverdediging op het programma staan tegen Michael "Venom" Page.

Amosov heeft een record van 26-0 met 19 finishes

Page die beter bekend staat als "MVP" is een zeer flamboyante vechter in de Bellator welterweight divisie. De Engelsman vecht sinds 2013 voor de organisatie. Page won onder meer van mannen als Paul Daley, Evangelista "Cyborg" Santos en David Rickels. Page verloor voor het eerst in 2019 in de halve finale van het welterweight toernooi tegen Douglas Lima.

Page ging knockout in de tweede ronde. Page won na dit verlies vijf op een rij en verdiende een rematch met Douglas Lima. In een close gevecht won Page een zéér controversiële split decision. Door deze winst mag "MVP" het nu voor de titel gaan opnement tegen kampioen Yaroslav Amosov.

