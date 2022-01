Arlovski is de laatste jaren behoorlijk actief. In een tijdsbestek van twee jaar vocht de voormalig kampioen vijfmaal. Viermaal wist Arlovski te winnen. Alle overwinningen kwam via Unanimous Decision. Alleen van de jonge Tom Aspinall werd verloren.

Vanderaa daarentegen vocht pas driemaal in de UFC. Het lijkt voor de Amerikaan een “do-or-die” partij te gaan worden. Hij won slechts eenmaal tot dusver. Dit gebeurde in een Fight of the Night performance tegen Justin Tafa. Vanderaa verloor van zowel Serghei Spivac als van Alexandr Romanov. Beide malen via TKO in de tweede ronde.

UFC 271 card

- Israel Adesanya vs. Robert Whittaker

- Derrick Lewis vs. Tai Tuivasa

- Jared Cannonier vs. Derek Brunson

- Alex Perez vs. Matt Schnell

- Roxanne Modafferi vs. Casey O’Neill

- Andrei Arlovski vs. Jared Vanderaa

- Nasrat Haqparast vs. Bobby Green

- Kyler Phillips vs. Marcelo Rojo

- Alexander Hernandez vs. Renato Moicano

- Vinc Pichel vs. Mark O.Madsen

- Ed Herman vs. Maxim Grishin

- Douglas Silva de Andrade vs. Sergey Morozov

- Mana Martinez vs. Ronnie Lawrence

- AJ Dobson vs. Jacob Malkoun

- Carlos Ulberg vs. Fabio Cherant

- Orion Cosce vs. Mike Mathetha

