Het evenement vond plaats voor een uitverkochte 3Arena in Dublin, Ierland. Mousasi had de Ieren op zijn hand, zeker nadat hij met het nummer "Sweet Caroline" de 3Arena betrad.

Voor Mousasi werd het zijn tweede titelverdediging tijdens zijn tweede run als kampioen in Bellator MMA. De Nederlander van Armeense afkomst vecht al jaren aan de top. Mousasi wist in de partij tegen Vanderford dat hij een sterk worstelende tegenstander tegenover hem zou krijgen. Vanderford die in elf partijen nog altijd ongeslagen was en een winstreak van vijf partijen in Bellator MMA had wist echter totaal niets uit te richten tegen de kampioen die veel meer ervaring heeft.

Vanderford (met in zijn hoek zijn vrouw Paige VanZant) liep vanaf seconde een achter de feiten aan. Vanderford probeerde te boksen met Mousasi. Dit was echter geen goed idee. De eerste echte rake stoot van Mousasi bracht Vanderford al aan het wankelen. Mousasi wist vervolgens met vernietigende ellebogen en een stoot dwars door de verdediging van de Amerikaan de partij via TKO op de grond te beslissen. En totale dominatie van Mousasi.

Het is echter de vraag wie er nu in aanmerking gaat komen voor een titelgevecht tegen Mousasi. Wordt het de Rus Anatoly Tokov? Of krijgt Mousasi misschien wel de kans om voor de licht-zwaargewicht titel te vechten? Vragen voor de nabije toekomst.

