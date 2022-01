Op 6 mei zal Bellator in de Accor Arena een evenement organiseren. Het Main Event is een gevecht om de zwaargewicht titel tussen kampioen Ryan Bader en de Fransman Cheick Kongo. Bellator kondigde dit evenement na afloop van Bader's titelverdediging afgelopen nacht aan.

Ad

Beide atleten vochten in 2019 al eens een keer tegen elkaar. Destijds was het de eerste titelverdediging van Bader. De partij eindigde in de derde ronde met een No-Contest nadat Bader per ongeluk zijn vinger in het oog van Kongo stak. Bader zou vervolgens pas afgelopen nacht zijn tweede titelverdediging hebben. Dit had te maken met Bader's deelname aan het licht-zwaargewicht toernooi. Bader won afgelopen nacht van Fedor Emelianenko's protegé Valentin Moldavsky via unanimous deciision.

UFC Saldana vs. Souza toegevoegd aan UFC Columbus GISTEREN OM 14:42

Sinds de No-Contest tegen Bader heeft Kongo nog tweemaal gevochten. Kongo verloor in oktober 2020 van Tim Johnson via split decision. Dit was het inaugurele Parijs evenement van Bellator MMA. Kongo revancheerde zich echter in augustus vorig jaar met een knappe Rear Naked Choke submission overwinning tegen Sergei Kharitonov. Nu mag de Fransman dus gaan proberen om de titel van Ryan Bader af te pakken.

Het Bellator Paris evenement is open voor publiek. Tickets zijn inmiddels al in de verkoop.

UFC Wederom invalpartij voor Knight, ditmaal tegen Grishin GISTEREN OM 13:36