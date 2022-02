Het evenement staat gepland in de Accor Arena te Parijs. Het Main Event is een partij in de heavyweight divisie voor de titel tussen kampioen Ryan Bader en Cheick Kongo.

Melvin Manhoef behoeft voor de Nederlandse fans van zowel kickboksen als MMA eigenlijk geen introductie. De altijd attractief en agressief vechtende Manhoef is al jarenlang een publiekslieveling. Manhoef verdiende zijn sporen in zowel het kickboksen als het MMA en vocht in beide sporten tegen de wereldtop. Manhoef is sinds 2014 actief bij Bellator MMA. De eerste run van Manhoef was in de middengewicht divisie. Hij vocht tweemaal voor de titel tegen destijds kampioen Rafael Carvalho. In 2016 verloor hij een zéér controversiële split decision van de Braziliaan. Dit vond Bellator ook aangezien hij gelijk een rematch kreeg aangeboden. Manhoef verloor de rematch via KO in de vierde ronde.

Manhoef stapte vervolgens over naar de licht-zwaargewicht divisie. Daar wist hij in 2019 twee sterke partijen neer te zetten. Respectievelijk Kent Kauppinen en Yanick Bahati werden verslagen. Manhoef verloor vervolgens vrij kansloos van Corey Anderson in 2020. Manhoef kwam vorig jaar niet in actie voor de organisatie en treft nu Yoel Romero. Romero is een Cubaan en een zeer sterke worstelaar. Echter heeft hij ook net als Manhoef knockout power in zijn handen. Romero kwam in 2021 over van de UFC naar Bellator MMA. Romero was jarenlang een van de beste vechters in de middengewicht van de organisatie. Romero wist zijn eerste acht partijen in de UFC winnend af te sluiten. Romero kreeg driemaal de kans om de titel te winnen bij de UFC, maar verloor deze gevechten.

Tijdens zijn debuut voor Bellator MMA nam hij het op tegen voormalig kampioen Phil Davis. Romero verloor in een close gevecht via split decision en heeft nu vier partijen achter elkaar verloren. De Cubaan zal voor het Bellator publiek een betere indruk willen maken in zijn tweede partij. Echter heeft hij wel Manhoef tegenover zich staan.

