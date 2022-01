Hé Stefan, wen er alvast maar aan, vanaf nu gaan we elke week met elkaar bellen om de meest opvallende zaken uit de UFC door te nemen! Veel UFC-liefhebbers waren in de veronderstelling dat Ciryl Gane het afgelopen weekend tijdens UFC 270 in Anaheim, Californië gekroond zou worden tot nieuwe UFC zwaargewicht kampioen. In de voorspellingen koos jij voor Francis Ngannou, die uiteindelijk ook triomfeerde op punten. Wat is je het meest opgevallen aan de vijf rondes durende kolossale krachtmeting tussen Ngannou en Gane?

Stefan Struve: “Vooral dat Francis Ngannou niet stil heeft gestaan en de afgelopen tijd keihard heeft gewerkt aan het worstelen. Dat is wat hem uiteindelijk de overwinning heeft gebracht. De algemene consensus was dat Ngannou het in de eerste of tweede ronde zou moeten afmaken met een knock-out tegen de beter geconditioneerde, technische en berekenende striker Gane.”

“Ook had Ngannou veel aan z’n hoofd: contract-issues (dit was het laatste gevecht op zijn contract) een rechtszaak aangespannen door de UFC, daar kreeg zijn management op de dag van het gevecht onderweg naar Honda Center een e-mail over. Bovendien bleek achteraf ook nog eens dat hij z’n knieband had gescheurd. Dat gaat allemaal in je kop zitten. Het viel me ook op dat hij wat zwaar en log oogde, dat is uiteraard logisch als je knie instabiel is.”

“Gelukkig voor Ngannou wist hij net op tijd zijn ritme te vinden, want hij had de eerste en tweede ronde duidelijk verloren. Het had niet veel langer moeten duren in de derde ronde, anders was die ronde ook naar Gane gegaan en had hij alleen nog kunnen winnen via KO of submission. Maar in de derde ronde trok Ngannou de partij naar zich toe met een indrukwekkende takedown en dat zou hij later nog een paar keer doen.”

“Dat is knap en toont ook aan dat hij echt een ontwikkeling heeft doorgemaakt bij Xtreme Couture, z’n gym in Las Vegas. Dat is waarschijnlijk ook één van de redenen om in de Verenigde Staten te gaan omdat je het worstelen daar uitstekend kunt trainen. Ngannou was al levensgevaarlijk en nu kan hij ook nog worstelen. Da’s een angstaanjagende gedachte voor de andere vechters in het zwaargewicht.”

“Wat ik ook een mooi moment vond was toen Ciriy Gane in het grondgevecht voor een Kimura ging en Ngannou totaal niet onder de indruk was en zonder enige moeite zijn arm strekte. Het is echt een freak of nature.”

UFC-baas Dana White weigerde om de titel om te doen bij Ngannou. Wat vind je daarvan?

“Dat is natuurlijk opvallend. Maar het is niet verrassend vanwege de animositeit tussen die twee, het hoort ook een beetje bij het onderhandelen over een nieuw contract. En het gaat bij de UFC altijd om geld: veel voor weinig, nooit chagrijnig.”

Snap je de houding van Francis Ngannou?

“Ja, ik begrijp zeker dat hij meer geld wil, zeker voor een titelgevecht. Als je een UFC-titel verdedigt, zou je wat mij betreft minimaal enkele miljoenen aan startpremie moeten krijgen. Ik heb er zelf, na een UFC-carrière van twaalf jaar, wat dat betreft ook wel een beetje een nare smaak aan overgehouden. Als je het vergelijkt met de inkomsten van andere grote sporten in de Verenigde Staten dan is het verschil enorm.”

“Zelfs een redelijk onbekende NBA- of NFL-speler verdient al snel meer dan sommige UFC-kampioenen. UFC had het er afgelopen week nog over dat vorig jaar, ondanks alles wat er in de wereld gebeurde, het financieel beste jaar ooit is geweest. De vechters zien daar alleen helaas weinig van terug in hun eigen portemonnee.”

Nog even over Ngannou in de Octagon, er was toch ooit sprake dat jij met die geweldenaar in de Octagon zou staan?

Lachend: “Klopt, maar ik vind het achteraf niet heel erg dat dat toen niet is doorgegaan. In 2017 wilde de UFC mij matchen met Ngannou, maar ik was herstellende van een schouderoperatie waardoor ik niet kon vechten.”

Ngannou is nog twaalf maanden (of drie gevechten) gebonden aan de UFC omdat er in het contract een kampioensclause is opgenomen, bij verlies was Ngannou free agent geweest. Wie is, wat jou betreft, zijn volgende opponent?

Omdat Ngannou waarschijnlijk een behoorlijke tijd uit de roulatie is vanwege z’n knieblessure, waar hij aan geopereerd moet worden, zou ik graag Ciryl Gane tegen Stipe Miocic zien. Miocic is één van de beste zwaargewichten ooit en hij verdient een rematch tegen Ngannou, maar bij afwezigheid van Ngannou is Gane een goede optie voor Stipe.”

Je hebt een zege tegen Miocic op je naam...

“Klopt, in september 2012 sloeg ik hem knock-out in Nottingham, Engeland. Vijf jaar later was ik heel dichtbij een titelgevecht tegen Miocic, die toen UFC zwaargewicht kampioen was. Maar dan kom ik weer uit bij die schouderblessure, daardoor moest ik mijn partij in februari 2017 tegen Junior Dos Santos afzeggen.”

“Als ik die gewonnen had zou een titelstrijd tegen Stipe de volgende logische stap zijn geweest. Dos Santos kreeg na mijn afzegging direct de kans tegen Miocic en helaas verloor ik, toen ik weer fit was, van Alexander Volkov in Rotterdam. Dat gevecht, in september 2017, kwam voor mij net iets te vroeg, maar omdat het de headliner in Rotterdam Ahoy was, heb ik ja gezegd.”

In Londen staan zaterdag 19 maart Alexander Volkov en Tom Aspinall tegenover elkaar in de Octagon, hebben zij iets te zoeken in de bovenste regionen van de divisie?

“Volkov was nadat hij van mij had gewonnen reservevechter voor het titelgevecht tussen Stipe Miocic en Daniel Cormier en draait al jaren mee in de top, maar hij heeft al verloren van meerdere top contenders. Aspinall moet echt nog een aantal partijen winnen om ook maar een beetje aan een titelgevecht te kunnen denken.”

“Ik kijk trouwens zelf erg uit naar Derrick Lewis tegen Tai Tuivasa, die twee slopers treffen elkaar tijdens UFC 271 en een knock-out is zo goed als zeker gegarandeerd. Er zijn interessante ontwikkelingen gaande in het zwaargewicht.”

