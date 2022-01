De reden van de verplaatsing is op dit moment niet bekend. MMA Fighting wist deze datumswitch te vermelden.

UFC 273 zal plaatsvinden op een nog onbekende locatie. Jacksonville, Florida lijkt de beste papieren te hebben.

UFC 273 tot dusver:

Alexander Volkanovski vs. Chan Sung Jung

Aljamain Sterling vs. Petr Yan

Irene Aldana vs. Aspen Ladd

Mackenzie Dern vs. Tecia Torres

Jairzinho Rozenstruik vs. Marcin Tybura

Kelvin Gastelum vs. Nassourdine Imavov

Mickey Gall vs. Mike Malott

