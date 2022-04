BEC Arena hielp Cage Warriors

De BEC Arena in Manchester is voor de organisatie een van de locaties geworden waar het graag een evenement organiseert. In 2020 was de BEC Arena de locatie waar Cage Warriors tijdens de coronapandemie hun evenementen organiseerde. Cage Warriors 112 t/m 116 vonden daar allemaal plaats.

Na ruim anderhalf jaar op andere plekken evenementen afgewerkt te hebben keert de organisatie vandaag terug in de BEC Arena.

Pimblett & Garry werden groot bij de organisatie

Tijdens de evenementen in Manchester voor Cage Warriors vochten anderhalf jaar geleden nog atleten die inmiddels furore maken in de UFC. Vechters als Mason Jones, Paddy Pimblett, Ian Garry en Jake Hadley stonden destijds nog onder contract bij de organisatie. Cage Warriors heeft al meer dan 100 MMA vechters de overstap naar de UFC zien maken. Het is goed mogelijk dat een deel van de atleten die vanavond en morgen vechten ook die overstap op korte termijn kunnen maken.

Nederlandse toptalenten

Er is ook Nederlandse inbreng tijdens Cage Warriors 136. De talentvolle Gerardo Fanny gaat proberen een titelgevecht in de vlieggewicht divisie veilig te stellen. Tijdens het co-main event staat hij tegenover de Welshman Aaron Aby. Fanny is bezig aan een goede run in de organisatie. Na een moeilijk begin in het bantamgewicht lijkt Fanny zijn draai te hebben gevonden in de vlieggewicht divisie. Met twee KO overwinningen in zijn meest recente optredens zou een nieuwe overwinning hem heel kort bij een titelgevecht brengen. Aby won zijn laatste partij tegen voormalig kampioen Samir Faiddine en weet eveneens dat een overwinning hem een titelgevecht kan opleveren.

Ook maakt de Nederlander Daan Duijs zijn opwachting tijdens hetzelfde evenement tegen voormalig titeluitdager Josh Reed in de bantamgewicht divisie. Helaas zullen wij deze partij naar alle waarschijnlijkheid niet uitzenden omdat deze op de prelims staat. De Nederlandse vechters Hubert Geven en voormalig kampioen Agy Sardari werden ook aan dit evenement gelinkt. Helaas werden er geen tegenstanders voor beide mannen gevonden.

Middengewicht titel

Cage Warriors 136 Main Event Poster Foto: Eurosport

Het 'hoofdgerecht' van de double-header is een gevecht om de middengewicht titel tussen twee ongeslagen vechters. De Ivoriaan Djati Melan zet zijn titel op het spel tegen Christian Leroy Duncan. Voor meer info over deze partij en een complete preview over de twee evenementen klik hier

Waar kijk je?

De uitzendingen voor Cage Warriors 135 en Cage Warriors 136 zijn zowel vrijdagavond als zaterdagavond te zien op Eurosport & discovery+ vanaf 22.00u. Het commentaar bij de evenementen zal worden gedaan door Richard ‘Skate’ Simon en Stefan Struve. Deze evenementen mag je als MMA liefhebber niet missen!!

De gevechten

Cage Warriors 135

- Daniel Skibinski vs. Justin Burlinson

- Hugo Pereira vs. Matt Bonner

- Milad Ahady vs. Antonio Shelton

- Giuseppe Ruggeri vs. Dean Trueman

- Edward Walls vs. Liam Gittins

Cage Warriors 136

- Djati Melan vs. Christian Leroy Duncan (MW titelgevecht)

- Gerardo Fanny vs. Aaron Aby

- El Hadji Ndiaye vs. Adam Cullen

- Reece McEwan vs. Sam Spencer

- Jack Eglin vs. Luke Riley

